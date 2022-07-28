- 28 Tem 2022 - 16:09

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz'un Yeni Dizisi Zeytin Ağacı Yayın Tarihi Belli Oldu! Zeytin Ağacı Dizisi Hangi Kanalda Ne zaman Başlıyor! İşte Konusu ve Oyuncuları...

Dijital yayın platformlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasından bu yana internet dizileri de bir bir artmaya başladı. O diziler arasına eklenecek olan ve başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimlerin paylaşacağı Zeytin Ağacı isimli dizinin ise, geçtiğimiz gün yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Dijital yayın platformlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasından bu yana internet dizileri de bir bir artmaya başladı. O diziler arasına eklenecek olan ve başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimlerin paylaşacağı Zeytin Ağacı isimli dizinin ise, geçtiğimiz gün yayın tarihi belli oldu. Öte yandan bir fragman paylaşmış olan Zeytin Ağacı dizisi, dizi izleyicilerini şimdiden meraklandırmayı da başardı. Peki, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz'un yeni dizisi Zeytin Ağacı ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı dizisi hangi kanalda ne zaman başlıyor? Zeytin Ağacı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, detaylar…

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28 Tem 2022 - 16:09 - Dizi Haberleri

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