Alüminyum ve Bakır Hurda Fiyatlarına Dev Zam! Görenler Şaştı Kaldı... Alüminyum Hurda Kilosu Kaç TL? İşte Güncel Alüminyum ve Bakır Fiyatları…
Emtia piyasalarındaki hareketlilik metallerden yapılan hurda fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle bakır bazlı hurdaların fiyatı, bugün itibariyle bir hayli yükselmiş bulunuyor. Öte yandan aynı artış alüminyum hurdasında görülüyor. İşte bu değerli metallerin son fiyat bilgisi...
Emtia piyasalarındaki hareketlilik metallerden yapılan hurda fiyatlarını da etkiliyor. Özellikle bakır bazlı hurdaların fiyatı, bugün itibariyle bir hayli yükselmiş bulunuyor. Öte yandan aynı artış alüminyum hurdasında görülüyor. Peki, alüminyum ve bakır hurda fiyatlarına zam mı geldi? alüminyum hurda kilosu kaç TL? İşte güncel alüminyum ve bakır fiyatları…
31 Tem 2022 - 21:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.