- 31 Tem 2022 - 21:47

Okullar Ne zaman Açılacak Merak Uyandırdı! 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak? O Tarih Belli Oldu!... Yaz Tatili...

Türkiye’de 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıklarını sürdürürken, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonunun takvimi de yayınlandı. Bu takvimle birlikte ara tatillerden, yaz tatiline kadar yeni eğitim ve öğretim sezonu için tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar...

Türkiye’de 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıklarını sürdürürken, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonunun takvimi de yayınlandı. Bu takvimle birlikte ara tatillerden, yaz tatiline kadar yeni eğitim ve öğretim sezonu için tüm detaylar ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? İşte, detaylar…

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31 Tem 2022 - 21:47 - Eğitim

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