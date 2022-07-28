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28 Tem 2022 - 23:14

Okullar Ne zaman Açılacak Merak Uyandırdı! O Tarih Belli Oldu! 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak? Yaz Tatili...

Türkiye’de 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıklarını sürdürürken, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonunun takvimi de yayınlandı. Bu takvimle birlikte ara tatillerden, yaz tatiline kadar yeni eğitim ve öğretim sezonu için tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar...