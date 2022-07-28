Okullar Ne zaman Açılacak Merak Uyandırdı! O Tarih Belli Oldu! 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak? Yaz Tatili...
Türkiye’de 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıklarını sürdürürken, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonunun takvimi de yayınlandı. Bu takvimle birlikte ara tatillerden, yaz tatiline kadar yeni eğitim ve öğretim sezonu için tüm detaylar ortaya çıktı. İşte Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar...
Türkiye’de 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tüm hazırlıklarını sürdürürken, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim sezonunun takvimi de yayınlandı. Bu takvimle birlikte ara tatillerden, yaz tatiline kadar yeni eğitim ve öğretim sezonu için tüm detaylar ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitecek 2022? İşte, detaylar…
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28 Tem 2022 - 23:14 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.