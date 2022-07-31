Buğday Fiyatlarına Zam Haberi! Görenler Şaştı Kaldı! Bugün Buğday Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Buğday Kaç TL?

Türkiye’nin en çok ürettiği tarım ürünlerinden biri olan buğday, başlayan Rusya ve Ukrayna savaşının ardından risk teşkil etmeye başladı. Özellikle Türkiye’den tahılı en çok alan iki ülkenin savaşta olması ve ihracatın zayıflaması, buğday fiyatlarında artışa neden oldu. Un fiyatlarına da yansıyacak olan bu artış, geçtiğimiz gün bir zam ile daha katlandı. Peki, buğday fiyatlarına zam mı geldi? Bugün buğday fiyatları ne kadar? Ankara’da buğday kaç TL? İşte, detaylar…

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