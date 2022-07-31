Buğday Fiyatlarına Zam Haberi! Görenler Şaştı Kaldı! Bugün Buğday Fiyatları Ne Kadar? Ankara’da Buğday Kaç TL?
Türkiye’nin en çok ürettiği tarım ürünlerinden biri olan buğday, başlayan Rusya ve Ukrayna savaşının ardından risk teşkil etmeye başladı. Özellikle Türkiye’den tahılı en çok alan iki ülkenin savaşta olması ve ihracatın zayıflaması, buğday fiyatlarında artışa neden oldu. İşte artışla birlikte güncel buğday fiyatları...
Türkiye’nin en çok ürettiği tarım ürünlerinden biri olan buğday, başlayan Rusya ve Ukrayna savaşının ardından risk teşkil etmeye başladı. Özellikle Türkiye’den tahılı en çok alan iki ülkenin savaşta olması ve ihracatın zayıflaması, buğday fiyatlarında artışa neden oldu. Un fiyatlarına da yansıyacak olan bu artış, geçtiğimiz gün bir zam ile daha katlandı. Peki, buğday fiyatlarına zam mı geldi? Bugün buğday fiyatları ne kadar? Ankara’da buğday kaç TL? İşte, detaylar…
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31 Tem 2022 - 21:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.