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28 Tem 2022 - 23:34

Masterchef’in Mor Saçlı Safanur’un Son Halini Görenler Tanıyamadı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Ne Oldu Bizim Mor Lahanaya?” Böylesi Ne Duyuldu, Ne Görüldü…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur Bol’un akıllarda kalan mor saçlı hallerinden artık eser yok! Değişimiyle tanınmaz bir hale gelen Safanur Bol’un son halini gören bir daha baktı, bir daha baktı! Sevenlerinden “Ne oldu bizim mor lahanaya” yorumlarını alan Safanur Bol, görenleri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…