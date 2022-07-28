Masterchef’in Mor Saçlı Safanur’un Son Halini Görenler Tanıyamadı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Ne Oldu Bizim Mor Lahanaya?” Böylesi Ne Duyuldu, Ne Görüldü…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur Bol’un akıllarda kalan mor saçlı hallerinden artık eser yok! Değişimiyle tanınmaz bir hale gelen Safanur Bol’un son halini gören bir daha baktı, bir daha baktı! Sevenlerinden “Ne oldu bizim mor lahanaya” yorumlarını alan Safanur Bol, görenleri şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonuna katılan Safanur Bol, şeflere kendisini ispatlamıştı. Ürünleri birleştirmeleri, yaptığı yemeklerin lezzetiyle şefleri mest eden Safanur Bol, duruşu ve çizgisiyle de seyircilerin kalbinde taht kurmuştu. Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte hayatına bambaşka bir yol çizen Safanur Bol, öyle bir değişim yaşadı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.