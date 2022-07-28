MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Köpürdü! Çileden Çıktı... “Terbiyesizlik” Karşısında Dayanamadı; Sözleriyle Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya, yine çileden çıktı. Artık yaka silkmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, kendisine gelen sözler karşısında dayanamadı ve yarışmacıyı yerden yere vurdu! Seyirciler ise Masterchef yarışmacısının yaptıklarını “Terbiyesizlik” olarak yorumladı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların ekranlara geldiği Masterchef’te şefler; Burak, Onurhan ve Alper’den düğün çorbası yapmasını istemişti. Şeflere en iyi tabağı çıkartmak için kıyasıya mücadele veren üç isimden Alper, hem seyircilerin hem de Mehmet Yalçınkaya’nın çıldırmasına neden olacak hamlelerde bulununca ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.