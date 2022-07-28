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28 Tem 2022 - 23:35

MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Köpürdü! Çileden Çıktı... “Terbiyesizlik” Karşısında Dayanamadı; Sözleriyle Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya, yine çileden çıktı. Artık yaka silkmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, kendisine gelen sözler karşısında dayanamadı ve yarışmacıyı yerden yere vurdu! Seyirciler ise Masterchef yarışmacısının yaptıklarını “Terbiyesizlik” olarak yorumladı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oldu?