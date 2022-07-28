- 28 Tem 2022 - 23:35

MasterChef'te Mehmet Şef Yarışmacıya Köpürdü! Çileden Çıktı... “Terbiyesizlik” Karşısında Dayanamadı; Sözleriyle Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya, yine çileden çıktı. Artık yaka silkmeye başlayan Mehmet Yalçınkaya, kendisine gelen sözler karşısında dayanamadı ve yarışmacıyı yerden yere vurdu! Seyirciler ise Masterchef yarışmacısının yaptıklarını “Terbiyesizlik” olarak yorumladı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların ekranlara geldiği Masterchef’te şefler; Burak, Onurhan ve Alper’den düğün çorbası yapmasını istemişti. Şeflere en iyi tabağı çıkartmak için kıyasıya mücadele veren üç isimden Alper, hem seyircilerin hem de Mehmet Yalçınkaya’nın çıldırmasına neden olacak hamlelerde bulununca ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Tem 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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