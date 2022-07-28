Hadise ve Mehmet Dinçerler Paraya Para Demiyor! Kesenin Ağzı Açıldı; Öyle Bir Şey İçin Servet Ödediler Ki, Görenler Donup Kalıyor!

Ünlüler dünyasının en çok takip edilen çiftleri arasında yerlerini evlilik teklifi günlerinden bu yana almış olan ünlü şarkıcı Hadise ile ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, tatile çıktı. Gittikleri tatilde habercilere görüntü vermemek için havuzlu ve lüks bir villa kiralayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, kiraladıkları villaya verdikleri para ile herkesin ağzını açık bıraktı. İstanbul’daki evleri oldukça yüksek ücretli olan çiftin kimin kiracısı olduğunu duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, villayı kaça kiraladı? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, tatillerine ne kadar ödedi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin evi nerde, ev sahipleri kim? İşte, detaylar…