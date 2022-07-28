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28 Tem 2022 - 21:35

Yasak Elma Dizisinin Ender’i Göğüs Dekoltesi Verdi! Sosyal Medya Onu Konuştu! Ortalığı yıkan poza Hayranları Kayıtsız Kalamadı...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yıllardır bulunan Şevval Sam, yine güzelliğiyle gözleri doldurdu! Göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunan Yasak Elma dizisinin Ender’ine sevenleri ise “Kim der 48 yaşında diye!” yorumları yapıldı! Beğeni butonunu çökerten Şevval Sam, resmen yorum yağmuruna tutuldu! İşte Şevval Sam’dan gelen nefes kesen pozlar…