- 28 Tem 2022 - 21:35

Yasak Elma Dizisinin Ender’i Göğüs Dekoltesi Verdi! Sosyal Medya Onu Konuştu! Ortalığı yıkan poza Hayranları Kayıtsız Kalamadı...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yıllardır bulunan Şevval Sam, yine güzelliğiyle gözleri doldurdu! Göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunan Yasak Elma dizisinin Ender’ine sevenleri ise “Kim der 48 yaşında diye!” yorumları yapıldı! Beğeni butonunu çökerten Şevval Sam, resmen yorum yağmuruna tutuldu! İşte Şevval Sam’dan gelen nefes kesen pozlar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Ender, Çağatay ve Yıldız’ın içinde bulunduğu araç uçurumdan yuvarlanıyordu. Şevval Sam’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken; Şevval Sam ise nefes kesen pozlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Tem 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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