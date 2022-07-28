- 28 Tem 2022 - 21:35

Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Olay Oldu! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı; “Evli Barklı Olacaksın!” Tepkiler Arka Arkaya Geldi…

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ilişkilerinde büyük bir çatlak oluşturdu. Sevişme görüntüleriyle milyonları çileden çıkaran Demet Özdemir’e tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi Demet Özdemir’in o hallerini görünce; “Evli barklı kadınsın! Hiç yakışmıyor” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci Kuş gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Demet Özdemir, Şubat ayında evlenme teklifi aldığı Oğuzhan Koç’la geçtiğimiz günlerde nişan ve isteme töreni yapmışlardı. Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinde büyük bir sarsıntı yaşandı! Demet Özdemir’in çıkan sevişme sahneleri dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Tem 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Olay Oldu! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı; “Evli Barklı Olacaksın!” Tepkiler Arka Arkaya Geldi… mask
Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Olay Oldu! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı; “Evli Barklı Olacaksın!” Tepkiler Arka Arkaya Geldi…
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