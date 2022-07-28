- 28 Tem 2022 - 23:38 G: 28 Tem 2022 - 23:39

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Evlilik İtirafıyla Şoku Yaşattı! Biran Damla Yılmaz Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı; Lafını Gediğine Koydu! Twitter Bu Resti Konuşuyor…

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, evlilik itirafıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Kısa bir süre önce sevgilisi olan Doğuş Özdemiroğlu’yla yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz, lafı resmen gediğine koydu! Sözleriyle milyonları şok içerisinde bırakan Yılmaz, “Resti çekmiş” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, oyunculuk yeteneklerini konuşturmuştu. Kırgın Çiçekler dizisinde adını duyuran Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Baraj dizisinin bitimiyle birlikte Yasak Elma dizisine geçen Biran Damla Yılmaz, bir programa konuk olarak katıldı ve şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Tem 2022 - 23:38 Ankara- Yaşam

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Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Evlilik İtirafıyla Şoku Yaşattı! Biran Damla Yılmaz Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı; Lafını Gediğine Koydu! Twitter Bu Resti Konuşuyor… mask
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