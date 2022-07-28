Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Evlilik İtirafıyla Şoku Yaşattı! Biran Damla Yılmaz Sevgilisinden Yeni Ayrılmıştı; Lafını Gediğine Koydu! Twitter Bu Resti Konuşuyor…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, evlilik itirafıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Kısa bir süre önce sevgilisi olan Doğuş Özdemiroğlu’yla yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz, lafı resmen gediğine koydu! Sözleriyle milyonları şok içerisinde bırakan Yılmaz, “Resti çekmiş” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kumru karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, oyunculuk yeteneklerini konuşturmuştu. Kırgın Çiçekler dizisinde adını duyuran Biran Damla Yılmaz, Baraj dizisinde mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Baraj dizisinin bitimiyle birlikte Yasak Elma dizisine geçen Biran Damla Yılmaz, bir programa konuk olarak katıldı ve şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.