- 28 Tem 2022 - 23:45

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in İskele Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Göğüs ve Karın Dekolteli Elbisesi Yürekleri Hop İndirdi; Hop Kaldırdı! “Tarifsiz Güzelsin Be!”

Show TV ekranlarına yayınlandığı dönem damgasını vuran Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, nefesleri kesti! İskeleye boylu boyunca uzanan Esra Bilgiç, göğüs ve karın dekoltesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! Yürekleri hop indirip, hop kaldıran Esra Bilgiç, “Tarifsiz güzelsin be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Murat Yıldırım’la başrol paylaştığı Ramo dizisinden sonra Uğur Güneş’le Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan Esra Bilgiç, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Güzelliğiyle akılları başlardan alıp götüren Esra Bilgiç, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. İskeleye sere serpe uzanan Esra Bilgiç’e hayranları tam puan verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Tem 2022 - 23:45 Ankara- Yaşam

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in İskele Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Göğüs ve Karın Dekolteli Elbisesi Yürekleri Hop İndirdi; Hop Kaldırdı! “Tarifsiz Güzelsin Be!” mask
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