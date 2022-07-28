Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in İskele Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Göğüs ve Karın Dekolteli Elbisesi Yürekleri Hop İndirdi; Hop Kaldırdı! “Tarifsiz Güzelsin Be!”
Show TV ekranlarına yayınlandığı dönem damgasını vuran Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, nefesleri kesti! İskeleye boylu boyunca uzanan Esra Bilgiç, göğüs ve karın dekoltesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! Yürekleri hop indirip, hop kaldıran Esra Bilgiç, “Tarifsiz güzelsin be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Murat Yıldırım’la başrol paylaştığı Ramo dizisinden sonra Uğur Güneş’le Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan Esra Bilgiç, kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Güzelliğiyle akılları başlardan alıp götüren Esra Bilgiç, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. İskeleye sere serpe uzanan Esra Bilgiç’e hayranları tam puan verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.