Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakan Ayrılık! Dilek’ten Sonra Film Koptu; O İsimlerde Tek Tek Ayrılmaya Başladı! Dizi Başlayacak Ama Oyuncu Kalmadı!
Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda vedaların ardı arkası kesilmedi! Dilek’ten sonra resmen film koptu! O isimlerinde vedaları açıklanınca sosyal medya sallanmaya başladı. Dizinin başlamasına günler kaldı ama oyuncuların patır patır veda etmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! Peki, Gülsim Ali İlhan’dan sonra hangi isimler diziden ayrılma kararı aldı?
Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan ve Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Dizinin ilk bölümünden beri yer alan Dilek karakteri ekranlara şok bir şekilde veda etmişti. Şimdiyse peş peşe ayrılıkların geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.