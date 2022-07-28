Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakan Ayrılık! Dilek’ten Sonra Film Koptu; O İsimlerde Tek Tek Ayrılmaya Başladı! Dizi Başlayacak Ama Oyuncu Kalmadı!

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan ve Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Dizinin ilk bölümünden beri yer alan Dilek karakteri ekranlara şok bir şekilde veda etmişti. Şimdiyse peş peşe ayrılıkların geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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