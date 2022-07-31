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31 Tem 2022 - 17:54

Melis Sezen Sütyenini Giyip Öyle Cesur Pozlar Verdi Ki… “Hiç Edep, Ahlak Kalmadı!” Minicik Bir Taburenin Üzerinde Şekilden Şekle Girdi! Alev Alev…

En son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen’in sütyen ve mini bir şort giyerek nefesleri kesti. Cesur pozlar veren Melis Sezen’e tepkilerde arka arkaya geldi. Birçok kişi aşırı dekolteli bulduğu için “Hiç edep, ahlak kalmadı” yorumlarında bulundu! Minicik bir taburenin üzerinde şekilden şekle giren Melis Sezen, ortalığı alev alev yaktı!