Melis Sezen Sütyenini Giyip Öyle Cesur Pozlar Verdi Ki… “Hiç Edep, Ahlak Kalmadı!” Minicik Bir Taburenin Üzerinde Şekilden Şekle Girdi! Alev Alev…
En son olarak Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen’in sütyen ve mini bir şort giyerek nefesleri kesti. Cesur pozlar veren Melis Sezen’e tepkilerde arka arkaya geldi. Birçok kişi aşırı dekolteli bulduğu için “Hiç edep, ahlak kalmadı” yorumlarında bulundu! Minicik bir taburenin üzerinde şekilden şekle giren Melis Sezen, ortalığı alev alev yaktı!
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi, ekranlara tamamen veda etmişti. İlk sezonuyla kırılmadık reyting rekoru bırakmayan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonda ise belli başlı düşüşler yaşamıştı. Dizinin finaliyle birlikte tatile çıkan Melis Sezen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte Melis Sezen’den gelen o nefes kesici pozlar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.