Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Minicik Şortuyla Akıl Makıl Bırakmadı! “Volkan Akılsızı Değerini Bilse…” Sütyenle Aynanın Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı!
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, yine alev alev yaktı! Minicik bir şort giyerek sevenlerinde akıl makıl bırakmayan Melis Sezen’i o halde görenler ise “Volkan akılsızı değerini bilseydi Sadakatsiz dizisi böyle bitmezdi” yorumlarında bulundular! Sütyenle aynanın karşısına geçen Melis Sezen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi, ekranlara tamamen veda etmişti. İlk sezonuyla kırılmadık reyting rekoru bırakmayan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonda ise belli başlı düşüşler yaşamıştı. Dizinin finaliyle birlikte tatile çıkan Melis Sezen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü! İşte Melis Sezen’den gelen o nefes kesici pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.