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28 Tem 2022 - 23:48

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Minicik Şortuyla Akıl Makıl Bırakmadı! “Volkan Akılsızı Değerini Bilse…” Sütyenle Aynanın Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, yine alev alev yaktı! Minicik bir şort giyerek sevenlerinde akıl makıl bırakmayan Melis Sezen’i o halde görenler ise “Volkan akılsızı değerini bilseydi Sadakatsiz dizisi böyle bitmezdi” yorumlarında bulundular! Sütyenle aynanın karşısına geçen Melis Sezen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…