Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

İlgiyle takip edilen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimlerinde bir dönem daha geldi. Bu hafta sadece üç gün sürecek indirim gerçekleştirecek olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, indirimlerini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 29-30-31 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı mı? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 30-31 Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları?

TARIM KREDİ MARKET ET - KIYMA VE TAVUK FİYATLARI

1.Baget Tavuk 46,90 TL

2. Tavuk But Izgara 88,90 TL

3.Poşet But Piliç 34,90 TL

4.Gövde Tavuk 36,90 TL

5. Köytav Poşetli Tavuk 115.90 TL

6.KöyTav Ördek 125,90 TL

7.Dana Sote 141.90 TL

8.Dana Nuar 144,90 TL

9. Kıyma Et 125,50 TL

10. Kıymalık Et 121,90 TL

11.Dana Döş 123,90 TL

12.Dana Kuşbaşılık Et 125,50 TL

13.Tabak Kanat 60,90 TL

14.Tavuk Derili Pirzola 60,90 TL

15.Erpiliç Uçsuz Kanat (İNDİRİMLİ) 115,90 TL

16.Tavuk Sarma 48,90 TL

17.Tavuk Fileto 59,90 TL

18.Erpiliç Donuk Baget 34,90 TL

19.Tavuk But Kalçalı 36,90 TL

20.Tavuk Kanat 46.90 TL

21.Kavurma 169,90 TL

22. Sucuk 43,55 TL

TARIM KREDİ MARKET AYÇİÇEK YAĞI – ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI – MISIR YAĞI – ZEYTİN YAĞI

Anadolu Ayçiçek Yağı 1LT 33,90 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı 2LT 66,90 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 LT 135 TL

TK Ayçiçek Yağı 1LT 37,25 TL

TK Ayçiçek Yağı 2 LT 73,50 TL

TK Mısısr Yağı 5 LT 174,50 TL

TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 5 LT 271,90 TL

TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 LT 110,90 TL

Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını

1.Türem Yumurta M Boy 30'lu Fiyat: 46,95 TL

2.Türem Yumurta L Boy 15'li Fiyat: 26,95 TL

3.Artorganik Yumurta 15'li Fiyat: 41,50 TL

4.Karacaköy Yumurta 15'li Fiyat: 39,25 TL

5.Baytemur Yumurta 15'li Fiyat: 26,95 TL

6.Karacaköy Yumurta 30'lu Fiyat: 64,90 TL

Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde

TK Osmancık Pirinç Fiyatı: 22.90 TL

TK Anadolu Baldo Pirinç Fiyatı: 22.30 TL

TK Anadolu Pilavlık Bulgur Fiyatı: 11.90 TL

TK Anadolu Pilavlık Bulgur Fiyatı: 13.70 TL

TK Anadolu Kırmızı Mercimek Fiyatı: 25.30 TL

TK Anadolu Kırmızı Mercimek Fiyatı: 22 TL

TK Anadolu BarbunyaFiyatı: 38.90 TL

TK Koçbaşı Nohut Fiyatı: 25,50 TL

TK Nohut Fiyatı: 21,90 TL

TK Kuru Fasulye Fiyatı: 23,90 TL