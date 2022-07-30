Emekliye En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7 Bin, 6 Bin, 5 Bin TL'ye Varan Ödeme! İşte Ak Bank, İş Bankası, TEB, ING, Yapı Kredi, Garanti Kaç Lira Promosyon Veriyor…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ödenmeye başlamış olan emekli promosyonları, temmuz ayında enflasyon oranınca zam gelen emekli aylıklarının ardından bir kez daha zamlandı. İşte güncellenen emekli promosyonlarında banka banka son durum...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında ödenmeye başlamış olan emekli promosyonları, temmuz ayında enflasyon oranınca zam gelen emekli aylıklarının ardından bir kez daha zamlandı. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangisi? Hangi banka 7 bin, 6 bin, 5 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor? İş Bankası, TEB, ING, Yapı Kredi, Garanti kaç lira promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları…
30 Tem 2022 - 21:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.