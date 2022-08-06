Seren Serengil Evlilik Kararından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… Artık Evinin Hanımı, Çocuklarının Annesi Olacak! Kararını Verdi…
Beyaz TV ekranlarının en beğenilen magazin programlarından biri olan Söylemez Olmaz programında yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, evlilik kararından sonra programdan ayrılmaya karar verdi! Artık evinin hanımı, sevimli köpeklerinin annesi olarak hayatını devam ettirecek olan Seren Serengil, sosyal medyada yankı uyandırdı! Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından ayrılacak mı?
Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, sonunda eski sağlıklı günlerine dönmüştü. Geçirmiş olduğu mide ameliyatından sonra sık sık rahatsızlanan Seren Serengil, en son geçirmiş olduğu tehlikeli ameliyatın ardından kendisine gelmişti. Söylemezsem Olmaz programında rahatsızlanan Seren Serengil, iddialara göre programı bırakmaya karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.