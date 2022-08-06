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06 Ağu 2022 - 18:26

Seren Serengil Evlilik Kararından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… Artık Evinin Hanımı, Çocuklarının Annesi Olacak! Kararını Verdi…

Beyaz TV ekranlarının en beğenilen magazin programlarından biri olan Söylemez Olmaz programında yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, evlilik kararından sonra programdan ayrılmaya karar verdi! Artık evinin hanımı, sevimli köpeklerinin annesi olarak hayatını devam ettirecek olan Seren Serengil, sosyal medyada yankı uyandırdı! Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından ayrılacak mı?