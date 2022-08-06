- 06 Ağu 2022 - 18:26 G: 06 Ağu 2022 - 20:41

Seren Serengil Evlilik Kararından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… Artık Evinin Hanımı, Çocuklarının Annesi Olacak! Kararını Verdi…

Beyaz TV ekranlarının en beğenilen magazin programlarından biri olan Söylemez Olmaz programında yıllardır sunucu olarak yer alan Seren Serengil, evlilik kararından sonra programdan ayrılmaya karar verdi! Artık evinin hanımı, sevimli köpeklerinin annesi olarak hayatını devam ettirecek olan Seren Serengil, sosyal medyada yankı uyandırdı! Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından ayrılacak mı?

Uzun bir süredir sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, sonunda eski sağlıklı günlerine dönmüştü. Geçirmiş olduğu mide ameliyatından sonra sık sık rahatsızlanan Seren Serengil, en son geçirmiş olduğu tehlikeli ameliyatın ardından kendisine gelmişti. Söylemezsem Olmaz programında rahatsızlanan Seren Serengil, iddialara göre programı bırakmaya karar verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ağu 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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