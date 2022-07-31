TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları!
Sosyal konut yapımı ile vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabilmesini sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bu ay da ucuz konut satışları gerçekleştireceğini duyurdu. İşte TOKİ'nin Ankara yapmayı planladığı ucuz konut projesi ile ilgili detaylar...
Sosyal konut yapımı ile vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabilmesini sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bu ay da ucuz konut satışları gerçekleştireceğini duyurdu. TOKİ’nin 163 bin TL’den başlayan konutlarının satışı için Ankara’da da geri sayım başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı 2022? TOKİ Ankara ucuz konut başvuruları ne zaman? İşte TOKİ Ankara konut başvuruları ile ilgili detaylar…
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31 Tem 2022 - 09:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.