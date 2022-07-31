TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları!

Sosyal konut yapımı ile vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabilmesini sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, bu ay da ucuz konut satışları gerçekleştireceğini duyurdu. TOKİ’nin 163 bin TL’den başlayan konutlarının satışı için Ankara’da da geri sayım başladı. Peki, TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı 2022? TOKİ Ankara ucuz konut başvuruları ne zaman? İşte TOKİ Ankara konut başvuruları ile ilgili detaylar…

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