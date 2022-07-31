TOGG'un Tarihi Ortaya Çıktı! Ne Zaman Satışa Çıkacak 2022? TOGG Fiyat Listesi Belli Oldu Mu? Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıllarda müjdesi verilen elektrikli yerli üretim aracın adı TOGG olmuştu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek olan TOGG için geri sayım başladı. TOGG’un yollara çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalar arka arkaya gelirken, yerli otomobilin ortalama fiyatı da ortaya çıktı! Peki, TOGG ne zaman çıkacak 2022? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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