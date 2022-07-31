TOGG'un Tarihi Ortaya Çıktı! Ne Zaman Satışa Çıkacak 2022? TOGG Fiyat Listesi Belli Oldu Mu? Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Geçtiğimiz yıllarda müjdesi verilen elektrikli yerli üretim aracın adı TOGG olmuştu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek olan TOGG için geri sayım başladı. TOGG’un yollara çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalar arka arkaya gelirken, yerli otomobilin ortalama fiyatı da ortaya çıktı! İşte TOGG ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda müjdesi verilen elektrikli yerli üretim aracın adı TOGG olmuştu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek olan TOGG için geri sayım başladı. TOGG’un yollara çıkacağı tarihe ilişkin açıklamalar arka arkaya gelirken, yerli otomobilin ortalama fiyatı da ortaya çıktı! Peki, TOGG ne zaman çıkacak 2022? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte, detaylar…
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31 Tem 2022 - 21:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.