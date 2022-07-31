- 31 Tem 2022 - 21:45

TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı…

Hasat döneminin gelmesiyle birlikte fiyatlarında indirim gerçekleşmesi beklenen ayçiçek yağlarından ilk müjdeli haber Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) geldi. Bu ay itibariyle yeniden PTT AVM’de satışı başlayan TMO marka ayçiçek yağlarının fiyatları resmen dibi gördü! İşte detaylar...

Hasat döneminin gelmesiyle birlikte fiyatlarında indirim gerçekleşmesi beklenen ayçiçek yağlarından ilk müjdeli haber Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) geldi. Bu ay itibariyle yeniden PTT AVM’de satışı başlayan TMO marka ayçiçek yağlarının fiyatları resmen dibi gördü! Peki, PTT AVM’de TMO ayçiçek yağı kaç liradan satılıyor? TMO marka ayçiçek yağının 1 L, 2 L ve 5 L boyları ne kadar, kaç TL? TMO marka ayçiçek yağları nerelerde satılıyor? İşte, detaylar…

31 Tem 2022 - 21:45 - Gündem

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