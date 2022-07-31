TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı…
Hasat döneminin gelmesiyle birlikte fiyatlarında indirim gerçekleşmesi beklenen ayçiçek yağlarından ilk müjdeli haber Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) geldi. Bu ay itibariyle yeniden PTT AVM’de satışı başlayan TMO marka ayçiçek yağlarının fiyatları resmen dibi gördü! İşte detaylar...
Hasat döneminin gelmesiyle birlikte fiyatlarında indirim gerçekleşmesi beklenen ayçiçek yağlarından ilk müjdeli haber Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) geldi. Bu ay itibariyle yeniden PTT AVM’de satışı başlayan TMO marka ayçiçek yağlarının fiyatları resmen dibi gördü! Peki, PTT AVM’de TMO ayçiçek yağı kaç liradan satılıyor? TMO marka ayçiçek yağının 1 L, 2 L ve 5 L boyları ne kadar, kaç TL? TMO marka ayçiçek yağları nerelerde satılıyor? İşte, detaylar…
31 Tem 2022 - 21:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.