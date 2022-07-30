En Dedikoducu Burçlar Belli Oldu! Onlara Gizli Sırlarınızı Sakın Vermeyin… İşte Gıybet Hastalığı Olan O Burçlar…
Burçların karakterimiz üzerindeki etkisi yadsınamayacak bir gerçek olmaya başlamış bulunuyor. Öyle ki, aynı burçlara sahip olan insanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bunu yıllar öncesinden doğruluyor. Sizde yapılan bu çalışmalar sonucu en dedikoducu burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Burçların karakterimiz üzerindeki etkisi yadsınamayacak bir gerçek olmaya başlamış bulunuyor. Öyle ki, aynı burçlara sahip olan insanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bunu yıllar öncesinden doğruluyor. Bu çalışmaların sonuçlarına göreyse, bazı burçların dedikoduya olan zaafı, asla son bulmak bilmiyor! Peki, en dedikoducu burçlar hangileri? İşte gıybet hastalığı olan o burçlar…
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30 Tem 2022 - 00:40 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.