BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
Yaptığı muhteşem indirimler ile halkın sevgilisi haline gelmiş marketlerden biri olan Bim, müşterilerini unutmayarak yeni indirimleri yayınlamaya devam ediyor. Yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyen Bim’in çok konuşulan 29 Temmuz Cuma aktüeli ise şu şekilde…
Vatandaşların sevgilisi Bim, gıdadan elektroniğe, giyimden kozmetiğe birçok üründe getirdiği fırsatlar ile çok satmaya devam ederken haftalık indirim dolu aktüelini yayınladı. İşte 29 Temmuz 2022 Cuma aktüeli.
Dijitsu 85'' Ultra HD Smart Televizyon 7.499 Türk Lirası
Dijitsu 58'' Android TV 6.999 Türk Lirası
Woon 32'' HD Ready Uydulu LED TV 1.999 Türk Lirası
Dijitsu 32'' Ready Uydu Alıcılı TV 1.999 Türk Lirası
Tefal Buharlı Ütü 699 Türk Lirası
Xiaomi Redmi 9C 65 GB 3.099 Türk Lirası
JBL Kulaklık C50 119 Türk Lirası
Starcom Mini Bt Speaker 65 Türk Lirası
Evde Sebze Yetiştirme Seti 19 TL 50 Kuruş
Evde Sebze Yetiştirme Seti Yeşillik Grubu 19 TL 50 Kuruş
Beton Saksıda Yapay Çiçek 19 TL 50 Kuruş
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31 Tem 2022 - 21:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.