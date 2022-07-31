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31 Tem 2022 - 21:45

BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!

Yaptığı muhteşem indirimler ile halkın sevgilisi haline gelmiş marketlerden biri olan Bim, müşterilerini unutmayarak yeni indirimleri yayınlamaya devam ediyor. Yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyen Bim’in çok konuşulan 29 Temmuz Cuma aktüeli ise şu şekilde…