- 31 Tem 2022 - 21:45

BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!

Yaptığı muhteşem indirimler ile halkın sevgilisi haline gelmiş marketlerden biri olan Bim, müşterilerini unutmayarak yeni indirimleri yayınlamaya devam ediyor. Yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyen Bim’in çok konuşulan 29 Temmuz Cuma aktüeli ise şu şekilde…

Vatandaşların sevgilisi Bim, gıdadan elektroniğe, giyimden kozmetiğe birçok üründe getirdiği fırsatlar ile çok satmaya devam ederken haftalık indirim dolu aktüelini yayınladı. İşte 29 Temmuz 2022 Cuma aktüeli.

Dijitsu 85'' Ultra HD Smart Televizyon 7.499 Türk Lirası
Dijitsu 58'' Android TV 6.999 Türk Lirası
Woon 32'' HD Ready Uydulu LED TV 1.999 Türk Lirası
Dijitsu 32'' Ready Uydu Alıcılı TV 1.999 Türk Lirası
Tefal Buharlı Ütü 699 Türk Lirası
Xiaomi Redmi 9C 65 GB 3.099 Türk Lirası
JBL Kulaklık C50 119 Türk Lirası
Starcom Mini Bt Speaker 65 Türk Lirası
Evde Sebze Yetiştirme Seti 19 TL 50 Kuruş
Evde Sebze Yetiştirme Seti Yeşillik Grubu 19 TL 50 Kuruş
Beton Saksıda Yapay Çiçek 19 TL 50 Kuruş

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31 Tem 2022 - 21:45 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
A101 Marketten Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101 Marketten Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
A101 Resti Çekti! Hafta Sonu O Ürünlerde Büyük İndirim Başladı! Duyanlar Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101 Resti Çekti! Hafta Sonu O Ürünlerde Büyük İndirim Başladı! Duyanlar Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
BİM’den Dev İndirim! Kozmetikten Temizliğe Birçok Üründe İnanılmaz İndirimler! 2 Ağustos Salı BİM İndirimlerini Kaçıranlar Çok Üzülür! İşte Yarı Etiket Fiyatlı O Ürünler! mask
BİM’den Dev İndirim! Kozmetikten Temizliğe Birçok Üründe İnanılmaz İndirimler! 2 Ağustos Salı BİM İndirimlerini Kaçıranlar Çok Üzülür! İşte Yarı Etiket Fiyatlı O Ürünler!
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı… mask
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı…
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
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Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
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BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı… mask
TMO Ayçiçek Yağına Dev İndirim Yaptı! PTT AVM’de Satışta! TMO Ayçiçek Yağı Kaç Liradan Satılıyor? Satışı Durmuştu, Yeniden Başladı…
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Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
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Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

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