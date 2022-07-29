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29 Tem 2022 - 12:49

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”

Bir ayrılıp bir barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kısa bir süre önce yine boşanma kararı almıştı. İkilinin evliliğinde aldatma şokunun yaşanması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Gökhan Çıra’nın o isme attığı mesajlar tek tek ifşa edilince bir sosyal medya hesabı; “Selin’e bu kadar özür dilesen çoluk çocuk sahibi olmuştunuz” yorumlarında bulundu! Peki, Gökhan Çıra’nın ifşa olan mesajları ne?