- 29 Tem 2022 - 12:49 G: 29 Tem 2022 - 13:03

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”

Bir ayrılıp bir barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kısa bir süre önce yine boşanma kararı almıştı. İkilinin evliliğinde aldatma şokunun yaşanması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Gökhan Çıra’nın o isme attığı mesajlar tek tek ifşa edilince bir sosyal medya hesabı; “Selin’e bu kadar özür dilesen çoluk çocuk sahibi olmuştunuz” yorumlarında bulundu! Peki, Gökhan Çıra’nın ifşa olan mesajları ne?

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı alan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, boşanmadan birkaç ay sonra yeniden bir araya gelmişlerdi. Kot – tişört nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, kısa bir süre önce yeniden boşanma kararı almışlardı. Boşanma kararından hemen sonra Gökhan Çıra’nın bir TikTok fenomeniyle konuşmaları ifşa edilince sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Tem 2022 - 12:49 Ankara- Yaşam

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