- 31 Tem 2022 - 21:48

A101 Marketten Dev İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...

Vatandaşlar tarafından en çok sevilen marketlerden biri olan A101, indirimleri ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen indirimlere bir yenisi daha eklendi. İşte A101 marketlerdeki büyük indirim.

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile özellikle mutfaktaki gıda ürünlerinin fiyatlarında alışılmadık rakamlar görülmekte. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanırken vatandaşlar yemekler için en temel olan meyve ve sebzelerin alımlarında da zorlanmaya başladı. Hal böyle iken vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli meyve ve sebzeleri araştırmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte meyve ve sebze çeşitliliğinin artması hem de mevsimi olduğundan dolayı üretimi de kolay olan ürünlerde bir nebze fiyat düşüşü yaşansa da, fiyatlar el yakmaya devam ediyor. A101’de el yakan fiyatlara inat hafta sonuna özel meyve ve sebzelerde indirime gittiğini duyurdu. İşte görenleri sevindiren A101 meyve ve sebze indirimleri.

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31 Tem 2022 - 21:48 - Gündem

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BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
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A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını İndirdi! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
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Migros Temel Gıda Ürünlerinde Dev İndirim Yaptı! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
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