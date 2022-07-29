A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
Vatandaşlar tarafından en çok sevilen marketlerden biri olan A101, indirimleri ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen indirimlere bir yenisi daha eklendi. İşte A101 marketlerdeki büyük indirim.
Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile özellikle mutfaktaki gıda ürünlerinin fiyatlarında alışılmadık rakamlar görülmekte. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanırken vatandaşlar yemekler için en temel olan meyve ve sebzelerin alımlarında da zorlanmaya başladı. Hal böyle iken vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli meyve ve sebzeleri araştırmaya devam ediyor.
Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte meyve ve sebze çeşitliliğinin artması hem de mevsimi olduğundan dolayı üretimi de kolay olan ürünlerde bir nebze fiyat düşüşü yaşansa da, fiyatlar el yakmaya devam ediyor. A101’de el yakan fiyatlara inat hafta sonuna özel meyve ve sebzelerde indirime gittiğini duyurdu. İşte görenleri sevindiren A101 meyve ve sebze indirimleri.
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29 Tem 2022 - 13:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.