- 29 Tem 2022 - 13:43 G: 29 Tem 2022 - 13:44

A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...

Vatandaşlar tarafından en çok sevilen marketlerden biri olan A101, indirimleri ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Ardı arkası kesilmeyen indirimlere bir yenisi daha eklendi. İşte A101 marketlerdeki büyük indirim.

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile özellikle mutfaktaki gıda ürünlerinin fiyatlarında alışılmadık rakamlar görülmekte. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanırken vatandaşlar yemekler için en temel olan meyve ve sebzelerin alımlarında da zorlanmaya başladı. Hal böyle iken vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli meyve ve sebzeleri araştırmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte meyve ve sebze çeşitliliğinin artması hem de mevsimi olduğundan dolayı üretimi de kolay olan ürünlerde bir nebze fiyat düşüşü yaşansa da, fiyatlar el yakmaya devam ediyor. A101’de el yakan fiyatlara inat hafta sonuna özel meyve ve sebzelerde indirime gittiğini duyurdu. İşte görenleri sevindiren A101 meyve ve sebze indirimleri.

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29 Tem 2022 - 13:43 - Gündem

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Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
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Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
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Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
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Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
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A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
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