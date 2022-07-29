A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile özellikle mutfaktaki gıda ürünlerinin fiyatlarında alışılmadık rakamlar görülmekte. A’dan Z’ye tüm ürünlerde fiyat artışları yaşanırken vatandaşlar yemekler için en temel olan meyve ve sebzelerin alımlarında da zorlanmaya başladı. Hal böyle iken vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli meyve ve sebzeleri araştırmaya devam ediyor.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte meyve ve sebze çeşitliliğinin artması hem de mevsimi olduğundan dolayı üretimi de kolay olan ürünlerde bir nebze fiyat düşüşü yaşansa da, fiyatlar el yakmaya devam ediyor. A101’de el yakan fiyatlara inat hafta sonuna özel meyve ve sebzelerde indirime gittiğini duyurdu. İşte görenleri sevindiren A101 meyve ve sebze indirimleri.

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