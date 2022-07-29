Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor?
Yaptığı paylaşımlardan aldığı rollere kadar magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz gün mal varlığına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o açıklamaları..ç
Yaptığı paylaşımlardan aldığı rollere kadar magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz gün mal varlığına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Esra Dermancıoğlu’nun mal varlığı ne kadar? Esra Dermancıoğlu ne kadar kazanıyor? Esra Dermancıoğlu’nun mal varlığı neden bitti? İşte, detaylar…
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29 Tem 2022 - 13:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.