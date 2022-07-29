Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor?

Yaptığı paylaşımlardan aldığı rollere kadar magazin takipçilerinin yakın takibe aldığı isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz gün mal varlığına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Esra Dermancıoğlu’nun mal varlığı ne kadar? Esra Dermancıoğlu ne kadar kazanıyor? Esra Dermancıoğlu’nun mal varlığı neden bitti? İşte, detaylar…

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