- 29 Tem 2022 - 13:54 G: 29 Tem 2022 - 13:58

Demet Özdemir’in Öpüşme Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! “Daha Oğuzhan’ı Böyle Öpmedi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Yaptığı işler ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda isimli yapımın ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy arasındaki yakın sahneler dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları hemen Oğuzhan Koç’u hatırlattı. İşte detaylar...

Yaptığı işler ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda isimli yapımın ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy arasındaki yakın sahneler dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları hemen Oğuzhan Koç’u hatırlattı! Peki, Dünyayla Benim Aramda dizi ne zaman başlıyor? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı yayınlandı mı? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı nasıl karşılandı? İşte, detaylar…

29 Tem 2022 - 13:54 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!” mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama… mask
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama…
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses'in Devlete Birikmiş Borcu Dudak Uçuklattı! Önce Oğlundan Sonra O Titreten Haber! Neler Oluyor?
Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Şok Etti! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı! Tepkiler Arka Arkaya Geldi… “Evli Barklı Olacaksın!” mask
Demet Özdemir'in Buğra Gülsoy ile Sevişme Görüntüleri Şok Etti! Oğuzhan Koç'u Çileden Çıkardı! Tepkiler Arka Arkaya Geldi… “Evli Barklı Olacaksın!”
Hadise Yine Tüm Zarafetini Konuşturdu; Yorumlar Olay Oldu! “Babamdan Fırça Yerken Baktığım Halı Değil Mi O?” Blazer Ceketiyle... mask
Hadise Yine Tüm Zarafetini Konuşturdu; Yorumlar Olay Oldu! “Babamdan Fırça Yerken Baktığım Halı Değil Mi O?” Blazer Ceketiyle...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! 2 Çocuktan Sonra Bambaşka Birisi Oldu… “Cin Mi Çarptı?” Pozları Dehşete Düşürdü… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden Vazgeçmiyor! 2 Çocuktan Sonra Bambaşka Birisi Oldu… “Cin Mi Çarptı?” Pozları Dehşete Düşürdü…
Survivor Ayşe Yüksel’den Trafik Kazası Açıklaması Aracı Perte Çıkmış; Ölümlerden Dönmüştü… Son Hali Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe Yüksel’den Trafik Kazası Açıklaması Aracı Perte Çıkmış; Ölümlerden Dönmüştü… Son Hali Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Kariyeri Bitti! “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi; Noktayı Koydu! Öyle Bir Projeyle Dönüyor Ki… mask
Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Kariyeri Bitti! “Sizinle Mi Uğraşacağım Be!” Dedi; Noktayı Koydu! Öyle Bir Projeyle Dönüyor Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncusundan Bomba İtiraf! Cebinde Beş Kuruş Kalmadığını Açıkladı; Olanlar Oldu! Neler Oluyor?
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Gülistan Bu Seferde Mehmet Şefin Burnundan Getirdi! “Yalanları” Tek Tek İfşa Olmuştu! Neredeyse Şefleri Dövecekti! Neler Oldu Neler…
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!” mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Evliliğinde Aldatma Şoku! Mesajlar Tek Tek İfşa Oldu; “Selin’e Bu Kadar Özür Dilesen Çoluk Çocuk Sahibi Olmuştunuz!”
Koronavirüs Yine Hortladı! Kapanma Kapıda, Maskeler Takılmalı Mı? 4. Hatırlatma Dozu Aşıları Yaptırılmalı mı? mask
Koronavirüs Yine Hortladı! Kapanma Kapıda, Maskeler Takılmalı Mı? 4. Hatırlatma Dozu Aşıları Yaptırılmalı mı?
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama… mask
Survivor Nisa ve Ogeday’dan Ayrılık Açıklaması Geldi! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Son Paylaşımları Olay Yarattı! Hayranları Çoktan Gelinlik Seçmeye Başlamıştı Ama…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL