Demet Özdemir’in Öpüşme Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! “Daha Oğuzhan’ı Böyle Öpmedi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Yaptığı işler ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda isimli yapımın ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy arasındaki yakın sahneler dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları hemen Oğuzhan Koç’u hatırlattı! Peki, Dünyayla Benim Aramda dizi ne zaman başlıyor? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı yayınlandı mı? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı nasıl karşılandı? İşte, detaylar…