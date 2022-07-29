Demet Özdemir’in Öpüşme Sahneleri Sosyal Medyayı Salladı! “Daha Oğuzhan’ı Böyle Öpmedi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Yaptığı işler ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda isimli yapımın ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy arasındaki yakın sahneler dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları hemen Oğuzhan Koç’u hatırlattı. İşte detaylar...
Yaptığı işler ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş isimlerden biri olan Demet Özdemir’in yeni dizisi Dünyayla Benim Aramda isimli yapımın ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy arasındaki yakın sahneler dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları hemen Oğuzhan Koç’u hatırlattı! Peki, Dünyayla Benim Aramda dizi ne zaman başlıyor? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı yayınlandı mı? Dünyayla Benim Aramda dizisinin fragmanı nasıl karşılandı? İşte, detaylar…
29 Tem 2022 - 13:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.