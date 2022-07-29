Üç Kız Kardeş Türkan Kıpkırmızı Elbisesiyle Bacaklarını Sergiledi! “Hande Erçel Yanında Bir Hiç!” Fiziğiyle Tansiyonları Yükseltti, Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, kıpkırmızı elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü! “Hande Erçel yanında bir hiç” yorumları yapılan Özgü Kaya, adeta tansiyonları yükseltti ve kan ter içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Reha Özcan ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ortalığı kasıp kavurdu! Kıpkırmızı mini bir elbise giyen Özgü Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.