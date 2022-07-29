Üç Kız Kardeş Türkan Kıpkırmızı Elbisesiyle Bacaklarını Sergiledi! “Hande Erçel Yanında Bir Hiç!” Fiziğiyle Tansiyonları Yükseltti, Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Başrollerinde Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Reha Özcan ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ortalığı kasıp kavurdu! Kıpkırmızı mini bir elbise giyen Özgü Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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