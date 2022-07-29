Kardeşlerim Dizisinin Ömer’i Sevgilisiyle Şok Etti! Meğer O İsimle… Öyle Bir İsme Kalbini Çaldırmış Ki… “Süsen Duysa Kafayı Yer!”
İş yaşamı ile olduğu kadar özel yaşamı ile de gündemlerden düşmeyen Kardeşlerim dizisinin Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Sevgilisi ile tatile çıkan Bilal Yiğit Koçak, paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü o notla ise, adeta kalpleri eritti. İşte Kardeşlerim dizisinin Ömer'inin sevgilisi...
İş yaşamı ile olduğu kadar özel yaşamı ile de gündemlerden düşmeyen Kardeşlerim dizisinin Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Sevgilisi ile tatile çıkan Bilal Yiğit Koçak, paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü o notla ise, adeta kalpleri eritti. Peki, Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Bilal Yiğit Koçak’ın sevgilisi Berfe Sancak ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…
29 Tem 2022 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.