Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Bomba Evlilik Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Artık Yüzükler Bakılmak Zorunda… Neler Oluyor?

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinden kariyer yaşamındaki yükselişe kadar her an gündem olan isimler arasında yer alan Eda Ece, geçtiğimiz gün Etiler’deydi. Eda Ece’ye “evlilik” hakkında sorular soran muhabirler, hiç beklemedikleri bir yanıt aldı! Peki, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evleniyor mu? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…