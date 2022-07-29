Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ından Bomba Evlilik Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Artık Yüzükler Bakılmak Zorunda… Neler Oluyor?
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinden kariyer yaşamındaki yükselişe kadar her an gündem olan isimler arasında yer alan Eda Ece, geçtiğimiz gün Etiler’deydi. Eda Ece’ye “evlilik” hakkında sorular soran muhabirler, hiç beklemedikleri bir yanıt aldı! İşte detaylar...
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerinden kariyer yaşamındaki yükselişe kadar her an gündem olan isimler arasında yer alan Eda Ece, geçtiğimiz gün Etiler’deydi. Eda Ece’ye “evlilik” hakkında sorular soran muhabirler, hiç beklemedikleri bir yanıt aldı! Peki, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evleniyor mu? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…
29 Tem 2022 - 14:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.