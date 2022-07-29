Survivor Sude Tüm Gerçekleri Tek Tek Anlattı! Mert Öcal’la Yasak Aşk’a Karışmıştı; Sözleri Ortalığı Salladı! Meğer Survivor Öncesinde…
Survivor All Star 2022 yarışmasına aşk yaşadıkları iddialarıyla damga buran Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan ayrıldıktan sonra aşklarını aleni bir şekilde yaşamaya başladı. Mert Öcal’ın başka bir ilişkisinin olmasının iddia edilmesi üzerine zor günler geçiren Sude Burcu, “yasak aşk” iddialarına ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasına aşk yaşadıkları iddialarıyla damga buran Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan ayrıldıktan sonra aşklarını aleni bir şekilde yaşamaya başladı. Mert Öcal’ın başka bir ilişkisinin olmasının iddia edilmesi üzerine zor günler geçiren Sude Burcu, “yasak aşk” iddialarına ilk kez yanıt verdi! Peki, Sude Burcu ile Mert Öcal ne zaman birlikte olmaya başladı? Sude Burcu ve Mert Öcal nasıl, ne zaman tanıştı? Sude Burcu, “yasak aşk” iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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29 Tem 2022 - 14:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.