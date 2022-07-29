Orhan Gencebay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı; Son Hali Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu!
Bir süredir tatilde olan Orhan Gencebay, tatil için gittiği Bodrum’da kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hayranları ve sevenleri tarafından merak ediliyordu. Toparlanan Orhan Gencebay, geçirdiği kazaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İşte Orhan Gencebay ve sağlık durumu ile ilgili detaylar...
Bir süredir tatilde olan Orhan Gencebay, tatil için gittiği Bodrum’da kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hayranları ve sevenleri tarafından merak ediliyordu. Toparlanan Orhan Gencebay, geçirdiği kazaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Öte yandan bu açıklamalardan sonra Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar da ortaya çıkmış oldu. Peki, Orhan Gencebay ne kazası geçirdi? Orhan Gencebay iyileşti mi? Orhan Gencebay neden hastaneye gitti? İşte, detaylar…
29 Tem 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.