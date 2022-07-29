- 29 Tem 2022 - 14:23 G: 29 Tem 2022 - 14:28

Orhan Gencebay Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı; Son Hali Herkesin Şok İçerisinde Kalmasına Neden Oldu!

Bir süredir tatilde olan Orhan Gencebay, tatil için gittiği Bodrum’da kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hayranları ve sevenleri tarafından merak ediliyordu. Toparlanan Orhan Gencebay, geçirdiği kazaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. İşte Orhan Gencebay ve sağlık durumu ile ilgili detaylar...

Bir süredir tatilde olan Orhan Gencebay, tatil için gittiği Bodrum’da kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hayranları ve sevenleri tarafından merak ediliyordu. Toparlanan Orhan Gencebay, geçirdiği kazaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Öte yandan bu açıklamalardan sonra Orhan Gencebay’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar da ortaya çıkmış oldu. Peki, Orhan Gencebay ne kazası geçirdi? Orhan Gencebay iyileşti mi? Orhan Gencebay neden hastaneye gitti? İşte, detaylar…

29 Tem 2022 - 14:23 - Magazin

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