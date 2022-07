ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!

Ülkemizde ekonomik olarak zor günler geçirilirken alışveriş yapmak da bir o kadar zor oluyor. Zamlar her alanda her ürüne gelirken, ihtiyaç duyulan ürünlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşları üzmeye devam ediyor. Bununla birlikte vatandaşlar da yüksek fiyatlar nedeni ile hem ucuz hem kaliteli ürünleri araştırmaya devam ediyor. Mutfakta kullanılan temel ihtiyaç ürünleri ise bunların başında gelirken, her alandaki üründe uygulanan indirimler de ekonomik alışveriş için fırsat doğuruyor. Bu fırsatların doğmasına en destekçi marketlerden biri olan Şok ’da yaptığı indirimler ile zirveye oynuyor. Ekonomik alışveriş imkânı sunan Şok ’ta ise bu haftaki indirimli ürünler görenleri heyecanlandırdı. İşte o indirimli ürün listesi.

