- 29 Tem 2022 - 14:37

ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!

A’dan Z’ye tüm ürünlerde zamların ardı arkası kesilmezken Şok marketleri vatandaşları sevindirecek indirimler yapmaya devam ediyor. Zamlara inat müşterilerini düşünerek indirimler yapan Şok marketin bu haftaki indirimli ürünleri herkesi heyecanlandırdı. İşte indirim dolu o liste.

Ülkemizde ekonomik olarak zor günler geçirilirken alışveriş yapmak da bir o kadar zor oluyor. Zamlar her alanda her ürüne gelirken, ihtiyaç duyulan ürünlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşları üzmeye devam ediyor. Bununla birlikte vatandaşlar da yüksek fiyatlar nedeni ile hem ucuz hem kaliteli ürünleri araştırmaya devam ediyor. Mutfakta kullanılan temel ihtiyaç ürünleri ise bunların başında gelirken, her alandaki üründe uygulanan indirimler de ekonomik alışveriş için fırsat doğuruyor. Bu fırsatların doğmasına en destekçi marketlerden biri olan Şok ’da yaptığı indirimler ile zirveye oynuyor. Ekonomik alışveriş imkânı sunan Şok ’ta ise bu haftaki indirimli ürünler görenleri heyecanlandırdı. İşte o indirimli ürün listesi.

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29 Tem 2022 - 14:37 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür! mask
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür!
A101 Bombayı Patlattı! Görenler Gözlerine İnanamıyor! Reeder Cep Telefonları 1499, Reeder Tabletler 999 TL! İnanılmaz İndirimleri Kaçırmayın! mask
A101 Bombayı Patlattı! Görenler Gözlerine İnanamıyor! Reeder Cep Telefonları 1499, Reeder Tabletler 999 TL! İnanılmaz İndirimleri Kaçırmayın!
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
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A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
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BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
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