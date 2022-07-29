ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
A’dan Z’ye tüm ürünlerde zamların ardı arkası kesilmezken Şok marketleri vatandaşları sevindirecek indirimler yapmaya devam ediyor. Zamlara inat müşterilerini düşünerek indirimler yapan Şok marketin bu haftaki indirimli ürünleri herkesi heyecanlandırdı. İşte indirim dolu o liste.
Ülkemizde ekonomik olarak zor günler geçirilirken alışveriş yapmak da bir o kadar zor oluyor. Zamlar her alanda her ürüne gelirken, ihtiyaç duyulan ürünlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşları üzmeye devam ediyor. Bununla birlikte vatandaşlar da yüksek fiyatlar nedeni ile hem ucuz hem kaliteli ürünleri araştırmaya devam ediyor. Mutfakta kullanılan temel ihtiyaç ürünleri ise bunların başında gelirken, her alandaki üründe uygulanan indirimler de ekonomik alışveriş için fırsat doğuruyor. Bu fırsatların doğmasına en destekçi marketlerden biri olan Şok ’da yaptığı indirimler ile zirveye oynuyor. Ekonomik alışveriş imkânı sunan Şok ’ta ise bu haftaki indirimli ürünler görenleri heyecanlandırdı. İşte o indirimli ürün listesi.
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29 Tem 2022 - 14:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.