Survivor Batuhan’ın Yeni Aşkı Yine Survivor Yarışmasından Çıktı! Aleyna Çalışkan’dan Sonra O İsimle… Bacımdı, “Aşkım” Oldu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2021 yarışması boyunca Aleyna Kalaycıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra sadece arkadaş olduklarını duyurmuşlardı. Çok geçmeden ikili, birbirilerini takipten çıkmış ve tüm bağlarını koparmışlardı. Çok geçmeden Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’nun en yakın arkadaşı olan Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi. Kısa bir süre Aleyna Çalışkan’la takipleşmeyi bırakan Batuhan Karacakaya, o isimle anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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