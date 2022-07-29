Survivor Batuhan’ın Yeni Aşkı Yine Survivor Yarışmasından Çıktı! Aleyna Çalışkan’dan Sonra O İsimle… Bacımdı, “Aşkım” Oldu! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor’da adını duyuran Batuhan Karacakaya, sosyal medyayı sallayacak bir hamlede bulundu! Survivor yarışmasında bulunan o isimle aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya’ya sevenleri ise “Oğlum o senin yengen yengen” açıklamasında bulundu! Aleyna Çalışkan’dan sonra o isimle anılan Batuhan Karacakaya, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor 2021 yarışması boyunca Aleyna Kalaycıoğlu’yla aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra sadece arkadaş olduklarını duyurmuşlardı. Çok geçmeden ikili, birbirilerini takipten çıkmış ve tüm bağlarını koparmışlardı. Çok geçmeden Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu’nun en yakın arkadaşı olan Aleyna Çalışkan’la sarmaş dolaş görüntülenmişlerdi. Kısa bir süre Aleyna Çalışkan’la takipleşmeyi bırakan Batuhan Karacakaya, o isimle anılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.