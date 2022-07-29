Ezel Dizisinin Ömer’i Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! “Eyşan Ne Kaybettiğine Dön Bak İstersen!” Yıllar Çizgisini Hiç Bozmamış!
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, replikleri hala hafızalardan kazınmayan Ezel dizisinin Ömer Uçar’ı İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı. Geçirdiği değişim ile herkesi şoke eden İsmail Filiz’in son hali epeyce beğenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun şimdilerde neler yaptığı da öğrenildi. İşte İsmail Filiz'in son halleri...
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, replikleri hala hafızalardan kazınmayan Ezel dizisinin Ömer Uçar’ı İsmail Filiz, yıllar sonra ortaya çıktı. Geçirdiği değişim ile herkesi şoke eden İsmail Filiz’in son hali epeyce beğenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun şimdilerde neler yaptığı da öğrenildi. Peki, Ezel dizisinin Ömer Uçar’ı İsmail Filiz, şimdi ne yapıyor? Ezel dizisinin Ömer Uçar’ı İsmail Filiz, son hali nasıl? İşte, detaylar…
29 Tem 2022 - 14:51 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.