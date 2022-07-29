Nurgül Yeşilçay Bikinisiyle Ortalığın Sıcaklığını Yükseltti! Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor?
Ekranların sevilen ve beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabaş ile tatile çıktı. Şimdilerde Marmaris’te güneşin ve denizin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay, tatilinden çekildiği iddialı kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın ilerleyen yaşına rağmen fizik gösterisi ve detaylar...
Ekranların sevilen ve beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabaş ile tatile çıktı. Şimdilerde Marmaris’te güneşin ve denizin tadını çıkaran Nurgül Yeşilçay, tatilinden çekildiği iddialı kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı son fotoğraf ise, tüm dikkatleri bir an da üzerine çekti! Peki, Nurgül Yeşilçay ne paylaştı? Nurgül Yeşilçay, nasıl bir paylaşım yaptı? Nurgül Yeşilçay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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29 Tem 2022 - 14:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.