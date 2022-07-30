A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
A101 son zamanlarda yaptığı indirimle ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok temel üründe indirimlere giden market yeni indirim haberini yayınladı. Ayçiçek ve Zeytinyağlarında indirime giden A101 inanılmaz fiyatları reyonlara astı. İşte merak edilen o liste. Ayçiçek ve Zeytinyağı fiyatları.
Ülkemizde mutfakta en çok tüketilen ürünlerden biri olan Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları son zamanlarda alışılmışın dışına çıkması nedeni ile vatandaşlar satın almakta oldukça zorlanmaya başladı. Yükselen fiyatlar her gün değişirken, değişen fiyatlar sadece yukarı doğru oldu. Hayat pahalılığının da artması ve stok sıkıntıları nedeni ile çoğu zaman sıvıyağ satışlarında izdihamlar yaşanırken kurlarda yaşanan gerilemeler ile birlikte fiyatlar biraz daha aşağı inmiş ve satışlardaki problemler ortadan kalkmıştı. Ancak Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları halen kabullenmeyen seviyelerde. Bu nedenle de vatandaşlar her an ucuz Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların imdadına yetişen ise A101 oldu. Ayçiçek ve zeytinyağlarında indirime giden A101 fiyatları dibe çekti. İşte A101 Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları.
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30 Tem 2022 - 00:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.