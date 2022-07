A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…

Ülkemizde mutfakta en çok tüketilen ürünlerden biri olan Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları son zamanlarda alışılmışın dışına çıkması nedeni ile vatandaşlar satın almakta oldukça zorlanmaya başladı. Yükselen fiyatlar her gün değişirken, değişen fiyatlar sadece yukarı doğru oldu. Hayat pahalılığının da artması ve stok sıkıntıları nedeni ile çoğu zaman sıvıyağ satışlarında izdihamlar yaşanırken kurlarda yaşanan gerilemeler ile birlikte fiyatlar biraz daha aşağı inmiş ve satışlardaki problemler ortadan kalkmıştı. Ancak Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları halen kabullenmeyen seviyelerde. Bu nedenle de vatandaşlar her an ucuz Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların imdadına yetişen ise A101 oldu. Ayçiçek ve zeytinyağlarında indirime giden A101 fiyatları dibe çekti. İşte A101 Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları.

