Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !

Kahvaltıların en çok sevilen ürünlerden birisi olan faydaları bitmek bilmeyen yumurta da zam kurbanı olmuştu. Yüksek protein değerine sahip olan ve sevilen sucuklu yumurtanın ana malzemelerinden yumurtaya gelen zam ile birlikte artık yumurta yemekte hayal oldu. Yükselen ve 70 TL’ye kadar dayanan fiyatlar nedeni ile alıcılar yumurtadan vazgeçerken satıcılar da satışlarının azalması ile kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar ise uygun fiyatlı yumurtayı nereden satın alabileceklerini araştırırken Tarım Kredi Market vatandaşları sevindiren indirimi yumurtaya getirdi. Yaptığı birçok indirim ve uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların sevgilisi haline gelen Tarım Kredi Market yumurta fiyatlarını yarıya indirdi. İşte merak edilen Tarım Kredi Marketlerdeki yumurta fiyatları.

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