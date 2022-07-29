Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
Geçtiğimiz günlerde yumurtaya %40 zam gelmesi ile yumurta fiyatları fırlamıştı. Tanesi 2 TL’yi aşan yumurtalara ise Tarım Kredi Market vatandaşları sevindirecek indirimi getirdi. İşte Tarım Kredi Market yumurta fiyatları.
Kahvaltıların en çok sevilen ürünlerden birisi olan faydaları bitmek bilmeyen yumurta da zam kurbanı olmuştu. Yüksek protein değerine sahip olan ve sevilen sucuklu yumurtanın ana malzemelerinden yumurtaya gelen zam ile birlikte artık yumurta yemekte hayal oldu. Yükselen ve 70 TL’ye kadar dayanan fiyatlar nedeni ile alıcılar yumurtadan vazgeçerken satıcılar da satışlarının azalması ile kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar ise uygun fiyatlı yumurtayı nereden satın alabileceklerini araştırırken Tarım Kredi Market vatandaşları sevindiren indirimi yumurtaya getirdi. Yaptığı birçok indirim ve uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların sevgilisi haline gelen Tarım Kredi Market yumurta fiyatlarını yarıya indirdi. İşte merak edilen Tarım Kredi Marketlerdeki yumurta fiyatları.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
29 Tem 2022 - 16:26 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.