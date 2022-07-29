- 29 Tem 2022 - 16:26 G: 29 Tem 2022 - 16:31

Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !

Geçtiğimiz günlerde yumurtaya %40 zam gelmesi ile yumurta fiyatları fırlamıştı. Tanesi 2 TL’yi aşan yumurtalara ise Tarım Kredi Market vatandaşları sevindirecek indirimi getirdi. İşte Tarım Kredi Market yumurta fiyatları.

Kahvaltıların en çok sevilen ürünlerden birisi olan faydaları bitmek bilmeyen yumurta da zam kurbanı olmuştu. Yüksek protein değerine sahip olan ve sevilen sucuklu yumurtanın ana malzemelerinden yumurtaya gelen zam ile birlikte artık yumurta yemekte hayal oldu. Yükselen ve 70 TL’ye kadar dayanan fiyatlar nedeni ile alıcılar yumurtadan vazgeçerken satıcılar da satışlarının azalması ile kara kara düşünmeye başladı. Vatandaşlar ise uygun fiyatlı yumurtayı nereden satın alabileceklerini araştırırken Tarım Kredi Market vatandaşları sevindiren indirimi yumurtaya getirdi. Yaptığı birçok indirim ve uygun fiyatlı satışları ile vatandaşların sevgilisi haline gelen Tarım Kredi Market yumurta fiyatlarını yarıya indirdi. İşte merak edilen Tarım Kredi Marketlerdeki yumurta fiyatları.

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29 Tem 2022 - 16:26 - Gündem

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A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
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BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
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Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
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