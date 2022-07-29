- 29 Tem 2022 - 16:24 G: 29 Tem 2022 - 16:32

Acun Ilıcalı, Batuhan’ın Kazandığı Aracı Sevgilisine Mi Verdi? İflas ve Borç İddialarından Sonra Öyle Bir Şey Gündeme Geldi Ki… “Yazıklar Olsun Acun!”

Survivor yarışması, yaklaşık 1 ay önce ekranlara tamamen veda etti ama olaylar bitmek nedir bilmiyor! Batuhan Karacakaya’ya verilmesi gereken aracın Acun Ilıcalı’nın sevgilisine verildiğine dair iddialar gündeme gelince sosyal medya resmen ayağa kalktı! Dominik Adası’na milyon liralık borcu olduğu iddia edilen Acun Ilıcalı’nın birde iflas ettiğine dair yorumlar ortaya çıkmıştı. Şimdide Batuhan Karacakaya’nın kazandığı araç hakkında davaya noktayı koyacak bir hamle geldi! İşte merak edilenler...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının sonlarına doğru yarışmacılar Lexus marka bir araç için yarışmışlardı. Batuhan Karacakaya ise Nisa Bölükbaşı’yla finale çıkmıştı ve kazanan isim Karacakaya olmuştu. Karacakaya’nın aracı kazanmasının ardından 1,5 ay geçmişti ama aracın anahtarı bir türlü Batuhan Karacakaya’nın eline geçmemişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın aracı Acun Ilıcalı’nın sevgilisine mi hediye edildi?

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29 Tem 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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