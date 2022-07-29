Acun Ilıcalı, Batuhan’ın Kazandığı Aracı Sevgilisine Mi Verdi? İflas ve Borç İddialarından Sonra Öyle Bir Şey Gündeme Geldi Ki… “Yazıklar Olsun Acun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının sonlarına doğru yarışmacılar Lexus marka bir araç için yarışmışlardı. Batuhan Karacakaya ise Nisa Bölükbaşı’yla finale çıkmıştı ve kazanan isim Karacakaya olmuştu. Karacakaya’nın aracı kazanmasının ardından 1,5 ay geçmişti ama aracın anahtarı bir türlü Batuhan Karacakaya’nın eline geçmemişti. Peki, Batuhan Karacakaya’nın aracı Acun Ilıcalı’nın sevgilisine mi hediye edildi?

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