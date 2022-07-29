Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, aşklarıyla ortalığı sallamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilişkileri biten Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirlerini takipten çıkarmış ve ilişkilerine ait ne varsa silmişlerdi. Şimdiyse öyle bir açıklama geldi ki, gören duyan resmen mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezon boyunca çıkan aşk iddialarını yalanlamış ve sadece arkadaş olduklarını dile getirmişlerdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle birlikte Maldivler’e tatile gitmişlerdi. Birlikte tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi ama asıl kanıt Maldivler dönüşündeki el ele tutuşma olmuştu! Ayrılıp hayatlarına devam eden ikiliden bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.