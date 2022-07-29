Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezon boyunca çıkan aşk iddialarını yalanlamış ve sadece arkadaş olduklarını dile getirmişlerdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle birlikte Maldivler’e tatile gitmişlerdi. Birlikte tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişlerdi ama asıl kanıt Maldivler dönüşündeki el ele tutuşma olmuştu! Ayrılıp hayatlarına devam eden ikiliden bomba bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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