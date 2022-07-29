- 29 Tem 2022 - 17:57 G: 29 Tem 2022 - 18:23

Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme düştü! “Evlenmeden olmaz” diyen Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle barışan Şeyma Subaşı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 9 yılın sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’yla yollarını ayırmasının ardından DJ Guido’yla anılması sosyal medyayı sallamıştı. DJ Guido’nun ardından Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan bile takmıştı ama bebek haberlerinden sonra gelen düşük haberi, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin yollarını ayırmasına neden olmuştu. Peki, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı çifti yeniden mi bebek bekliyor?

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29 Tem 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi… mask
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