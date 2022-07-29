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29 Tem 2022 - 17:57

Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme düştü! “Evlenmeden olmaz” diyen Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle barışan Şeyma Subaşı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…