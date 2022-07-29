Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme düştü! “Evlenmeden olmaz” diyen Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu konuşulmaya başlandı. Kısa bir süre önce Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle barışan Şeyma Subaşı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 9 yılın sadece 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’yla yollarını ayırmasının ardından DJ Guido’yla anılması sosyal medyayı sallamıştı. DJ Guido’nun ardından Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle nişan bile takmıştı ama bebek haberlerinden sonra gelen düşük haberi, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin yollarını ayırmasına neden olmuştu. Peki, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı çifti yeniden mi bebek bekliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.