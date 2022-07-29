Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocası için yine paraya kıydı! Üvey oğlu için yaptığı şey sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Seda Sayan’ın yaptıklarını duyanlar ise “Çağlar yaşıyorsun bu hayatı” yorumlarında bulundu! Sosyal medyada yine gündem olan Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten öyle bir şekilde anılmaya başladı ki…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, Çağlar Ökten’e kalbini çaldırdığını göstermişti. Evlenme teklifini kabul eden Seda Sayan, 7. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le yapmıştı. Nisan ayının son günlerinde Seda Sayan ve Çağlar evlenmişti. Düğünü yapar yapmaz soluğu balayı için Paris’te alan Seda Sayan, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’dan tatil pozlarını paylaşan Seda Sayan, üvey oğlu için öyle bir şey yaptı ki, gören duyan; Seda Sayan’ın ne kadar aşık olduğuna bir kez daha kanaat getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.