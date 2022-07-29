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29 Tem 2022 - 18:27

Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocası için yine paraya kıydı! Üvey oğlu için yaptığı şey sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Seda Sayan’ın yaptıklarını duyanlar ise “Çağlar yaşıyorsun bu hayatı” yorumlarında bulundu! Sosyal medyada yine gündem olan Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten öyle bir şekilde anılmaya başladı ki…