Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle…

Beyaz TV ekranlarının fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz’dan bu sezon ayrıldığı iddia edilen Seren Serengil, kendisine ait yeni bir kadın programı yapacağını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan iddialara göre ise Seren Serengil, sağlığına yeni yeni kavuştuğu ve stresten kurtulduğu şu günlerde Söylemezsem Olmaz defterini tamamen kapatmıştı! Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşımda bulundu?

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