Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle…
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu olan Seren Serengil, bembeyaz mayosuyla akılları başlardan aldı! Dosta düşmana seslenen Seren Serengil’e sevenleri ise “Aman Tohma enişte görmesin” yorumlarını yapıldı! 51 yaşını hiçe sayarak fiziğiyle şov yapan Seren Serengil, kalça dekoltesi vermeyi ihmal etmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Beyaz TV ekranlarının fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz’dan bu sezon ayrıldığı iddia edilen Seren Serengil, kendisine ait yeni bir kadın programı yapacağını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan iddialara göre ise Seren Serengil, sağlığına yeni yeni kavuştuğu ve stresten kurtulduğu şu günlerde Söylemezsem Olmaz defterini tamamen kapatmıştı! Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.