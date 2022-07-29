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29 Tem 2022 - 19:28

Survivor Ayşe’nin Mayosu İçin Harcadığı Parayla Şok Etti! “Acun’dan Aldın Tabi Paraları!” 10 Kişiden 8’inin Cebinde Bu Kadar Para Yok!

Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce giymiş olduğu pembe mayosunun arkasından resmen bir servet çıktı! Mayosu için harcadığı parayla şoku yaşatan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Acun’dan aldın paraları tabi” yorumları yapıldı! 10 kişiden 8’inin cebinde bu kadar paranın olmadığı da gündeme gelirken; milyonlar ikiye ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…