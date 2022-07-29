- 29 Tem 2022 - 19:28 G: 29 Tem 2022 - 19:46

Survivor Ayşe’nin Mayosu İçin Harcadığı Parayla Şok Etti! “Acun’dan Aldın Tabi Paraları!” 10 Kişiden 8’inin Cebinde Bu Kadar Para Yok!

Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce giymiş olduğu pembe mayosunun arkasından resmen bir servet çıktı! Mayosu için harcadığı parayla şoku yaşatan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Acun’dan aldın paraları tabi” yorumları yapıldı! 10 kişiden 8’inin cebinde bu kadar paranın olmadığı da gündeme gelirken; milyonlar ikiye ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

 Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına “Katılmayacağım” demesine rağmen katılan Ayşe Yüksel, tam 1,5 ay sonra Survivor yarışmasında görününce herkes şok olmuştu! Survivor yarışmasına sonradan katılmasına rağmen rakiplerini tek tek eleyen Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, mor bir mayo giyerek paylaşımda bulunmuştu. O mayosunun fiyatını gören duyan “Bende bu kadar para yok” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Tem 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle… mask
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle…
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra… mask
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi… mask
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı…
Acun Ilıcalı, Batuhan’ın Kazandığı Aracı Sevgilisine Mi Verdi? İflas ve Borç İddialarından Sonra Öyle Bir Şey Gündeme Geldi Ki… “Yazıklar Olsun Acun!” mask
Acun Ilıcalı, Batuhan’ın Kazandığı Aracı Sevgilisine Mi Verdi? İflas ve Borç İddialarından Sonra Öyle Bir Şey Gündeme Geldi Ki… “Yazıklar Olsun Acun!”
Nurgül Yeşilçay Bikinisiyle Ortalığın Sıcaklığını Yükseltti! Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor? mask
Nurgül Yeşilçay Bikinisiyle Ortalığın Sıcaklığını Yükseltti! Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Diskalifiye Olan Gülistan Şalk’tan Şeflere Rest! Hayatının Hatasını Yapınca Apar Topar Gönderilmişti! Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı… mask
Masterchef Yarışmasından Diskalifiye Olan Gülistan Şalk’tan Şeflere Rest! Hayatının Hatasını Yapınca Apar Topar Gönderilmişti! Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmadı…
Gönül Dağı Dizisinin Yayın Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Dilek Karakteri Dizide Olacak Mı, Olmayacak Mı? İzleyiciler Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Yayın Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Dilek Karakteri Dizide Olacak Mı, Olmayacak Mı? İzleyiciler Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Linç Edildiler! “Sizi Oralara Çıkaranlar İndirmesini de Bilir!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… mask
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Linç Edildiler! “Sizi Oralara Çıkaranlar İndirmesini de Bilir!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle… mask
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle…
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra… mask
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi… mask
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Sude, Mert Öcal’ı Yerden Yere Vurdu! İadeyi Ziyareti Tüyler Ürpertti; Sözleriyle Ortalığı Karıştırdı! Ortalık Çok Fena Karıştı…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL