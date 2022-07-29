Survivor Ayşe’nin Mayosu İçin Harcadığı Parayla Şok Etti! “Acun’dan Aldın Tabi Paraları!” 10 Kişiden 8’inin Cebinde Bu Kadar Para Yok!
Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in kısa bir süre önce giymiş olduğu pembe mayosunun arkasından resmen bir servet çıktı! Mayosu için harcadığı parayla şoku yaşatan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Acun’dan aldın paraları tabi” yorumları yapıldı! 10 kişiden 8’inin cebinde bu kadar paranın olmadığı da gündeme gelirken; milyonlar ikiye ayrıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına “Katılmayacağım” demesine rağmen katılan Ayşe Yüksel, tam 1,5 ay sonra Survivor yarışmasında görününce herkes şok olmuştu! Survivor yarışmasına sonradan katılmasına rağmen rakiplerini tek tek eleyen Ayşe Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, mor bir mayo giyerek paylaşımda bulunmuştu. O mayosunun fiyatını gören duyan “Bende bu kadar para yok” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.