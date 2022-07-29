Masterchef Yarışmasında Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Yemeklerinin Tadına Bile Bakılmadı; Mehmet Şef Hepsini Paket Etti! “Artistliğine Gelirseniz Böyle Tıpış Tıpış Gidersiniz!”

İkinci turların başladığı “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te şefler; 3 farklı yarışmacıdan kutunun altındaki malzemelerden yapılacak olan yemeği istiyorlardı. Yarışmanın son bölümünde ise Birlenty, Mertcan ve Fulya’dan şefler panna cotta yapmasını istemişlerdi. Hem teknik açıdan zengin hem de oldukça zor olan bu tatlıyı yapacak olan tek bir kişi, üst tura geçecekti ama beklenen olmadı ve Masterchef yarışmasında bir ilk yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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