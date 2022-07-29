- 29 Tem 2022 - 20:26 G: 29 Tem 2022 - 20:33

Masterchef Yarışmasında Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Yemeklerinin Tadına Bile Bakılmadı; Mehmet Şef Hepsini Paket Etti! “Artistliğine Gelirseniz Böyle Tıpış Tıpış Gidersiniz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bombalar patlak vermeye başladı! Görülmemiş ve duyulmamış bir olayın yaşanmasıyla birlikte şefler, yarışmacılarına yemeklerinin tadına bile bakmadı, daha doğrusu bakamadı! Mehmet Şefin hepsini evine göndermesiyle birlikte birçok kişi “Paket edildiler” yorumlarında bulundular! İşte milyonlarca kişiden “Artistliğine gelirseniz öyle tıpış tıpış gidersiniz” yorumlarını yaptıran o olay…

İkinci turların başladığı “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te şefler; 3 farklı yarışmacıdan kutunun altındaki malzemelerden yapılacak olan yemeği istiyorlardı. Yarışmanın son bölümünde ise Birlenty, Mertcan ve Fulya’dan şefler panna cotta yapmasını istemişlerdi. Hem teknik açıdan zengin hem de oldukça zor olan bu tatlıyı yapacak olan tek bir kişi, üst tura geçecekti ama beklenen olmadı ve Masterchef yarışmasında bir ilk yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Tem 2022 - 20:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacının Defterini Kapattı! “Bundan Sonra Yüz Bulup Çıkamaz!” Yerden Yere Vurdu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacının Defterini Kapattı! “Bundan Sonra Yüz Bulup Çıkamaz!” Yerden Yere Vurdu! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Göbek Attıran Diskalifiye! Mehmet Şef Azarlaya Azarlaya Evine Gönderdi! “Sonunda Kurtulduk!” Seyirci Şükür Namazı Kılmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Göbek Attıran Diskalifiye! Mehmet Şef Azarlaya Azarlaya Evine Gönderdi! “Sonunda Kurtulduk!” Seyirci Şükür Namazı Kılmaya Başladı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça… mask
Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça…
Masterchef Barbaros Yoloğlu Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Vücudunu Gören Kızlar Eriyip Bitiyor; Bakanlar Mest Oluyor! “Gözümü Gönlümüz Açıldı!” mask
Masterchef Barbaros Yoloğlu Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Vücudunu Gören Kızlar Eriyip Bitiyor; Bakanlar Mest Oluyor! “Gözümü Gönlümüz Açıldı!”
MasterChef'in Jürileri Ne Kadar Maaş Aldığı Merak Uyandırdı! Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor? Yok Artık... mask
MasterChef'in Jürileri Ne Kadar Maaş Aldığı Merak Uyandırdı! Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor? Yok Artık...
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu… mask
Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu…
Masterchef Yarışmacısından Skandal Saygısızlık! “Bir Daha Yaparsan…” Tehditler Havada Uçuştu! Stüdyo Bir Anda Buz Kesti; Mehmet Şef Saydırdıkça Saydırdı… mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Saygısızlık! “Bir Daha Yaparsan…” Tehditler Havada Uçuştu! Stüdyo Bir Anda Buz Kesti; Mehmet Şef Saydırdıkça Saydırdı…
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
Masterchef Mehmet Şefin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… “Eşin Bu Saatten Sonra Boşansa Haklıdır!” Görenler Şoktan Şoka Giriyor! mask
Masterchef Mehmet Şefin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… “Eşin Bu Saatten Sonra Boşansa Haklıdır!” Görenler Şoktan Şoka Giriyor!
Masterchef Danilo Zanna’nın Geçirdiği Kaza Yürekleri Sızlattı! Bir Anda Her Yer Kan İçerisinde Kaldı! Mehmet Şef ve Somer Şef… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Geçirdiği Kaza Yürekleri Sızlattı! Bir Anda Her Yer Kan İçerisinde Kaldı! Mehmet Şef ve Somer Şef…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla… mask
Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla…
Survivor Ayşe’nin Mayosu İçin Harcadığı Parayla Şok Etti! “Acun’dan Aldın Tabi Paraları!” 10 Kişiden 8’inin Cebinde Bu Kadar Para Yok! mask
Survivor Ayşe’nin Mayosu İçin Harcadığı Parayla Şok Etti! “Acun’dan Aldın Tabi Paraları!” 10 Kişiden 8’inin Cebinde Bu Kadar Para Yok!
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle… mask
Seren Serengil Bembeyaz Mayosuyla Dosta Düşmana Seslendi! “Aman Tohma Enişte Görmesin!” 51 Yaşını Hiçe Saydı; Kalça Dekoltesiyle…
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra… mask
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi… mask
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin’den Hande Erçel’e Yeşil Işık! Her Şeyi Silip Atmışlardı; Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL