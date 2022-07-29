Masterchef Yarışmasında Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Yemeklerinin Tadına Bile Bakılmadı; Mehmet Şef Hepsini Paket Etti! “Artistliğine Gelirseniz Böyle Tıpış Tıpış Gidersiniz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bombalar patlak vermeye başladı! Görülmemiş ve duyulmamış bir olayın yaşanmasıyla birlikte şefler, yarışmacılarına yemeklerinin tadına bile bakmadı, daha doğrusu bakamadı! Mehmet Şefin hepsini evine göndermesiyle birlikte birçok kişi “Paket edildiler” yorumlarında bulundular! İşte milyonlarca kişiden “Artistliğine gelirseniz öyle tıpış tıpış gidersiniz” yorumlarını yaptıran o olay…
İkinci turların başladığı “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te şefler; 3 farklı yarışmacıdan kutunun altındaki malzemelerden yapılacak olan yemeği istiyorlardı. Yarışmanın son bölümünde ise Birlenty, Mertcan ve Fulya’dan şefler panna cotta yapmasını istemişlerdi. Hem teknik açıdan zengin hem de oldukça zor olan bu tatlıyı yapacak olan tek bir kişi, üst tura geçecekti ama beklenen olmadı ve Masterchef yarışmasında bir ilk yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.