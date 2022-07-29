- 29 Tem 2022 - 20:49 G: 29 Tem 2022 - 20:59

Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Aştı Geçti! Askılı Sütyeni ve Mini Şortuyla Yine Kuralları Yıktı; Fiziğini Kanıtladı! “Anasının Kızı!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin biricik kızı Deren Talu, bir bakanı bir daha baktırdı! Annesini aşıp geçen Deren Talu, askılı bir sütyen ve mini bir şort giyerek kuralları bozdu! Fiziğini kanıtlayan Deren Talu’ya “Annesinin kızı” yorumları yapıldı!

En son olarak Seversin dizisinde bir karaktere hayat veren Talu, konuk oyuncu olarak dizide boy göstermişti. Sadece bir bölüm dizide kalan Deren Talu, hayranlarını mest etmişti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımla nefes kesen Talu, gündemi salladı!

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29 Tem 2022 - 20:49 Ankara- Yaşam

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