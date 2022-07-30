Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Burcu Denizer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kaan Urgancıoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Ekranların sevilen erkek oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu’nun aşk yaşamı kafaları bir hayli karıştırdı. Uzunca yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak yerine Burcu Denizer ile görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’nun konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenirken; Burcu Denizer’in de kim olduğu ortaya çıktı! İşte Burcu Denizer ile ilgili detaylar...
Ekranların sevilen erkek oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu’nun aşk yaşamı kafaları bir hayli karıştırdı. Uzunca yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak yerine Burcu Denizer ile görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’nun konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenirken; Burcu Denizer’in de kim olduğu ortaya çıktı! Peki, Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mi Zeynep Oymak mı? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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30 Tem 2022 - 10:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.