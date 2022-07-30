- 30 Tem 2022 - 10:01 G: 30 Tem 2022 - 10:16

Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Burcu Denizer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kaan Urgancıoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Ekranların sevilen erkek oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu’nun aşk yaşamı kafaları bir hayli karıştırdı. Uzunca yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak yerine Burcu Denizer ile görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’nun konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenirken; Burcu Denizer’in de kim olduğu ortaya çıktı! İşte Burcu Denizer ile ilgili detaylar...

Ekranların sevilen erkek oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu’nun aşk yaşamı kafaları bir hayli karıştırdı. Uzunca yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak yerine Burcu Denizer ile görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’nun konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenirken; Burcu Denizer’in de kim olduğu ortaya çıktı! Peki, Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mi Zeynep Oymak mı? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Tem 2022 - 10:01 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Survivor Ayşe Bikiniden Vazgeçmiyor! Pembeler İçerisinde Öyle Pozlar Verdi Ki, Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! “Senin İçin Kurşun Atar, Kurşun Yerim!” mask
Survivor Ayşe Bikiniden Vazgeçmiyor! Pembeler İçerisinde Öyle Pozlar Verdi Ki, Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! “Senin İçin Kurşun Atar, Kurşun Yerim!”
46'lık Gülşen Yeni Cesur Sahne Kıyafetiyle Yine Gündem Oldu! “Yarım Yamalak” Kıyafetiyle Kasıp Kavurdu! Kalça Dansından Sonra Kasığına Kadar Açtı... mask
46'lık Gülşen Yeni Cesur Sahne Kıyafetiyle Yine Gündem Oldu! “Yarım Yamalak” Kıyafetiyle Kasıp Kavurdu! Kalça Dansından Sonra Kasığına Kadar Açtı...
46'lık Nurgül Yeşilçay Bikinisiyle Ortalığın Sıcaklığını Yükseltti! Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor? mask
46'lık Nurgül Yeşilçay Bikinisiyle Ortalığın Sıcaklığını Yükseltti! Sere Serpe Uzanıp Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Adem Kılıççı’ya Tüyler Ürperten Suikast! İsim Vermeden Hepsini Tek Tek Açıkladı; Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde! “Bitmez Olaydı Survivor’ınız!” mask
Survivor Adem Kılıççı’ya Tüyler Ürperten Suikast! İsim Vermeden Hepsini Tek Tek Açıkladı; Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde! “Bitmez Olaydı Survivor’ınız!”
Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla… mask
Cansu Dere Yine Fiziğini Konuşturdu! Derin Yırtmaçlı Elbisesi Kasığına Kadar Açılınca… “Şu Fiziğin Sadakasını Ver Be Kadın!” Yorumlarına Gırla…
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Aştı Geçti! Askılı Sütyeni ve Mini Şortuyla Yine Kuralları Yıktı; Fiziğini Kanıtladı! “Anasının Kızı!” mask
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Aştı Geçti! Askılı Sütyeni ve Mini Şortuyla Yine Kuralları Yıktı; Fiziğini Kanıtladı! “Anasının Kızı!”
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi… mask
Şeyma Subaşı’ndan İkinci Büyük Şok! “Evlenmeden Olmaz!” Demişti; Hamile Olduğu Konuşulmaya Başlandı! Mısırlı Sevgilisi Meedo’yla Barışma Sebebi…
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra… mask
Seda Sayan Kocası İçin Yine Parayı Kıydı! Üvey Oğluna Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Bundan Sonra…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?
Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Burcu Denizer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kaan Urgancıoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Burcu Denizer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kaan Urgancıoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Survivor Ayşe Bikiniden Vazgeçmiyor! Pembeler İçerisinde Öyle Pozlar Verdi Ki, Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! “Senin İçin Kurşun Atar, Kurşun Yerim!” mask
Survivor Ayşe Bikiniden Vazgeçmiyor! Pembeler İçerisinde Öyle Pozlar Verdi Ki, Yürekler Hop İndi Hop Kalktı! “Senin İçin Kurşun Atar, Kurşun Yerim!”
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL