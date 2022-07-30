Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisi Burcu Denizer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kaan Urgancıoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Ekranların sevilen erkek oyuncularından biri olan Kaan Urgancıoğlu’nun aşk yaşamı kafaları bir hayli karıştırdı. Uzunca yıllardır aşk yaşadığı Zeynep Oymak yerine Burcu Denizer ile görüntülenen Kaan Urgancıoğlu’nun konuya ilişkin ne diyeceği merak ile beklenirken; Burcu Denizer’in de kim olduğu ortaya çıktı! Peki, Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mi Zeynep Oymak mı? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Burcu Denizer mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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