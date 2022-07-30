- 30 Tem 2022 - 10:46 G: 30 Tem 2022 - 10:47

Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….

Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? İşte enflasyona inat Migros marketlerde gerçekleşen indirimin detayları...

Her hafta onlarca gıda ürününü indirimleri arasına ekleyen Migros marketleri, bu hafta et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay ve tavuk gibi son zamanların zam şampiyonu olan gıda ürünlerini indirimleri arasına aldı! Peki, Migros marketleri bu haftaki indirimleri neler? Migros marketleri Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketleri et, kıyma, ayçiçek yağı, yumurta, şeker, çay, tavuk ne kadar, kaç TL? İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros aktüel ürün fiyatları….

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30 Tem 2022 - 10:46 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bu Geceden İtibaren LPG’ye Zam Geliyor! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bu Geceden İtibaren LPG’ye Zam Geliyor! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti mask
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi... mask
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi...
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bu Geceden İtibaren LPG’ye Zam Geliyor! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bu Geceden İtibaren LPG’ye Zam Geliyor! LPG’ ye Ne Kadar Zam Gelecek? Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? İşte İl İl 30 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?

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