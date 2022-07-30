- 30 Tem 2022 - 10:12 G: 30 Tem 2022 - 10:25

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar ve Demir’in oluşturduğu ilk sezon, milyonlarca kişinin ekranlara kilitlemişti. Yeniden bu isimlerin ekranlara geleceği Bir Zamanlar Çukurova dizisi için karar resmen çıktı! İşte milyonlarca Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin havalara uçmasına neden olan o haber!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ilk sezonuyla milyonların ekranlara kilitlenmesine neden olmuştu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ise seyircileri tam olarak tatmin etmemişti. ATV ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi için kararını çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Tem 2022 - 10:12 Ankara- Yaşam

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