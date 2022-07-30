Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ilk sezonuyla milyonların ekranlara kilitlenmesine neden olmuştu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ise seyircileri tam olarak tatmin etmemişti. ATV ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi için kararını çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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