Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar, Demir… Sadece Bu İsimler Olacak! Karar Çıktı… Neler Oluyor?
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Yılmaz, Züleyha, Hünkar ve Demir’in oluşturduğu ilk sezon, milyonlarca kişinin ekranlara kilitlemişti. Yeniden bu isimlerin ekranlara geleceği Bir Zamanlar Çukurova dizisi için karar resmen çıktı! İşte milyonlarca Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin havalara uçmasına neden olan o haber!
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ilk sezonuyla milyonların ekranlara kilitlenmesine neden olmuştu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ise seyircileri tam olarak tatmin etmemişti. ATV ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi için kararını çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.